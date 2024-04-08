Новосибирцы просят полицию проверить «рейд по хиджабам» на предмет вражды

По данным издания, «рейд по хиджабам» устроили ультраправые активисты «Русской народной дружины». Они требовали, чтобы провизор одной из городских аптек сняла платок, который был расценен ими как хиджаб. Аналогичное требование РНД выставляли новосибирским продавцам.