Новосибирцы просят полицию проверить «рейд по хиджабам» на предмет вражды

Они просят проверить — законен ли «рейд по хиджабам». Об этом сообщают «Акценты».
По данным издания, «рейд по хиджабам» устроили ультраправые активисты «Русской народной дружины». Они требовали, чтобы провизор одной из городских аптек сняла платок, который был расценен ими как хиджаб. Аналогичное требование РНД выставляли новосибирским продавцам.
ЦПГОИ просят полицию определить — не возбуждают ли эти действия ненависть либо вражду по религиозному признаку.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске разыскивают пропавшую 29 декабря женщину.