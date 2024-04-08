«Амурские Тигрицы» вышли на второе место в ЧР по волейболу

В Череповце завершился первый этап финального тура Чемпионата России по волейболу среди женщин группы «Б». По его итогам «Амурские Тигрицы» заняли второе место в турнирной таблице, уступив промежуточную первую строчку команде «Динамо-Владивосток», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Несмотря на то, что обе дальневосточные команды имеют одинаковое количество очков, у приморского клуба на одну проигранную партию меньше. Замыкает тройку лидеров команда «Северянка-2» из Череповца.
Сейчас все шесть спортивных коллективов получат небольшой отдых, а затем переместятся в Хабаровск на повторные встречи между собой. Второй финальный тур состоится в крупнейшем городе Дальнего Востока с 23 по 28 апреля в Универсальном краевом спортивном комплексе на городской набережной. Этот этап станет решающим в борьбе за титул чемпиона России высшей лиги «Б».