«Амурские Тигрицы» вышли на второе место в ЧР по волейболу

Сейчас все шесть спортивных коллективов получат небольшой отдых, а затем переместятся в Хабаровск на повторные встречи между собой. Второй финальный тур состоится в крупнейшем городе Дальнего Востока с 23 по 28 апреля в Универсальном краевом спортивном комплексе на городской набережной. Этот этап станет решающим в борьбе за титул чемпиона России высшей лиги «Б».