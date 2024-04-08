В Приморье введен режим повышенной готовности из-за размыва дорог: куда не проехать

Как сообщили в Минтрансе Приморья, в Красноармейском районе на 6 километре Новопокровка — Ромны — Завитая произошло размытие объездного моста. В настоящее время проехать могут только автомобили высокой проходимости. Также альтернативный объезд есть через село Ракитное. Отмечается, что глубина перелива достигает полуметра, длина составляет 10 метров.