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В Приморье введен режим повышенной готовности из-за размыва дорог: куда не проехать

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля, ФедералПресс. В Дальнереченском районе нарушено транспортное сообщение с семи населенным пунктами. Из-за половодья наблюдаются переливы.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас вода на высоком уровне. Приступим к восстановлению проездов, как только ее уровень спадет», — сообщили в АО «Примавтодор».

Сообщается, что в настоящее время размыты дороги к селам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига. В Дальнереченском районе введен режим повышенной готовности, к местам переливов выехали приморские спасатели.

Как сообщили в Минтрансе Приморья, в Красноармейском районе на 6 километре Новопокровка — Ромны — Завитая произошло размытие объездного моста. В настоящее время проехать могут только автомобили высокой проходимости. Также альтернативный объезд есть через село Ракитное. Отмечается, что глубина перелива достигает полуметра, длина составляет 10 метров.

Также перемыт мост и на 7 километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода ожидается в Приморье на наступившей неделе. Согласно прогнозам, в некоторых районах края пройдет снег и похолодает.

МЧС