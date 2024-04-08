В Приморье введен режим повышенной готовности из-за размыва дорог: куда не проехать

«Сейчас вода на высоком уровне. Приступим к восстановлению проездов, как только ее уровень спадет», — сообщили в АО «Примавтодор».
Сообщается, что в настоящее время размыты дороги к селам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига. В Дальнереченском районе введен режим повышенной готовности, к местам переливов выехали приморские спасатели.
Как сообщили в Минтрансе Приморья, в Красноармейском районе на 6 километре Новопокровка — Ромны — Завитая произошло размытие объездного моста. В настоящее время проехать могут только автомобили высокой проходимости. Также альтернативный объезд есть через село Ракитное. Отмечается, что глубина перелива достигает полуметра, длина составляет 10 метров.
Также перемыт мост и на 7 километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное.
Напомним, синоптики рассказали, какая погода ожидается в Приморье на наступившей неделе. Согласно прогнозам, в некоторых районах края пройдет снег и похолодает.