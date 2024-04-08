Раскрыты самые бюджетные туры за границу весной и летом 2024

На данный момент Тунис остается самым доступным направлением для летнего отдыха, особенно район Монастира на восточном побережье. Несмотря на увеличение цен на Пасху, цены на летние каникулы падают примерно на 3%. Так, например, из Владивостока в Тунис в начале июня в одну сторону можно улететь за 60 тысяч рублей. Из центральной части страны билеты будут дешевле.