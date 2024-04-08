Раскрыты самые бюджетные туры за границу весной и летом 2024

Лето 2024 года уже близко, и многие начинают задумываться о планировании своего отпуска. В ситуации, когда цены на практически все услуги и товары стремительно растут, выбор бюджетного путешествия становится особенно актуальным, сообщает ИА PrimaMedia.
Эксперты туристического портала «Holidaycheck» (18+) провели анализ стоимости отдыха на лето 2024 года и выявили несколько направлений, которые остаются относительно доступными для туристов. Прогнозируется увеличение цен на отдых на 2% к пасхальным праздникам и на 3% к летним каникулам, но даже в этой ситуации есть возможность найти выгодные предложения.
Самыми бюджетными направлениями для отпуска на Пасху оказались:
- Турецкое Эгейское море (2400 евро);
- Турецкая Ривьера (2400 евро);
- Тунис (2600 евро);
- Майорка (2700 евро);
- Гран-Канария и Крит (3500 евро);
- Египет, Хургада/Сафага (3600 евро).
Для летнего отдыха в 2024 году эксперты выделили следующие бюджетные направления:
- Тунис, Монастир (3000 евро);
- Майорка (3700 евро);
- Гран-Канария и Хургада/Сафага (3800 евро);
- Турецкая Ривьера, Марса Алам и Фуэртевентура (3900 евро);
- Турецкое Эгейское море (4000 евро);
- Родос и Кос (4100 и 4200).
Для справки: 1 Евро = 100,13 Российского рубля (на период начала апреля)
На данный момент Тунис остается самым доступным направлением для летнего отдыха, особенно район Монастира на восточном побережье. Несмотря на увеличение цен на Пасху, цены на летние каникулы падают примерно на 3%. Так, например, из Владивостока в Тунис в начале июня в одну сторону можно улететь за 60 тысяч рублей. Из центральной части страны билеты будут дешевле.
Планирование отпуска за границей в 2024 году предполагает не только выбор бюджетного направления, но и своевременное бронирование, чтобы обеспечить себе наиболее выгодные условия отдыха.