Холод и снег вернулись в Хабаровский край

Не успели Хабаровчане вдоволь насладиться теплыми температурами, как в краевой центр пришел циклон, который принес с собой небольшие осадки и похолодание, ИА AmurMedia со ссылкой на ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
В первый день новый недели хабаровчан ждет температура воздуха на уровне +1 +3 градуса. В краевой столице и в районах региона мокрый снег и снег.
В ночное время суток на юге региона столбик термометра может опуститься до −7 градусов, дневные температуры могут прогреться до +7 градусов. Ветер, как и на выходных будет юго-западным и его скорость составит 14 метров в секунду.
В Центральных районах региона температура ночью упадет до −14 градусов, а дневные температуры составят +6 градусов. На севере края ночью до −12, а днем +5.