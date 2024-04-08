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Холод и снег вернулись в Хабаровский край

В понедельник дневная температура составит +3 градуса.

Сейчас в Индианаполисе: +15° 6 м/с 48% 737 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

Не успели Хабаровчане вдоволь насладиться теплыми температурами, как в краевой центр пришел циклон, который принес с собой небольшие осадки и похолодание, ИА AmurMedia со ссылкой на ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В первый день новый недели хабаровчан ждет температура воздуха на уровне +1 +3 градуса. В краевой столице и в районах региона мокрый снег и снег.

В ночное время суток на юге региона столбик термометра может опуститься до −7 градусов, дневные температуры могут прогреться до +7 градусов. Ветер, как и на выходных будет юго-западным и его скорость составит 14 метров в секунду.

В Центральных районах региона температура ночью упадет до −14 градусов, а дневные температуры составят +6 градусов. На севере края ночью до −12, а днем +5.