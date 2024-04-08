Паром «Александр Деев» вернулся на линию Ванино-Холмск

Грузопассажирский паром «Александр Деев» после непродолжительного ремонта вернулся на линию Ванино — Холмск. Судно уже выполнило успешные рейсы между материком и островом, переправив на Сахалин и обратно партию автотехники. Сейчас паром находится на пути из порта Ванино в порт Холмск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, что 20 марта 2024 года, примерно через полтора часа после выхода из порта Ванино, где сложилась тяжелая ледовая обстановка, экипаж теплохода «Александр Деев» обнаружил неисправность рулевого устройства. — Из соображений безопасности было принято решение о возвращении парома в порт Ванино. Для пассажиров организовали трехразовое питание, угрозы безопасности для жизни и здоровья людей не было, — отметили в компании AO «СахПасФлот».