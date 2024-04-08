Геннадий Ветров приедет с концертом в Иркутск 21 апреля

Актер театра и кино, артист эстрады, юморист, писатель-сатирик, музыкант-мультиинструменталист, пародист, певец, «человек-оркестр», музыкальный эксцентрик, артист оригинального жанра, сочинитель стихов и каламбуров, телеведущий, композитор, художник, гитарист и конферансье, Заслуженный артист России Геннадий Ветров выступит в Иркутске 21 апреля. Концерт (12+) состоится на сцене «Байкал Бизнес Центра». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.
Юмористический вечер Геннадия Ветрова — это разговор артиста со зрителем о разных гранях юмористической палитры, это неожиданные музыкальные инструменты и новое музыкальное оформление программы, новые монологи и пародии и, конечно же, юмористический хит-парад любимых поклонниками номеров.
Концерт Геннадия Ветрова — это возможность от души посмеяться над собой, обществом и нашей жизнью. Его миниатюры, всегда живые и реальные, не оставляют ни одного зрителя в зале равнодушным.