Потушен масштабный лесной пожар по соседству с Хабаровским краем

Напомним, на территории автономии накануне ввели особый противопожарный режим. На время его действия запрещено разводить костры, жарить шашлыки на открытом воздухе и проводить огневые работы на участках. За нарушение гражданам-физлицам грозит штраф до 20 тысяч рублей. Аналогичная мера действует и в ряде муниципалитетов Хабаровского края.