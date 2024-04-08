Потушен масштабный лесной пожар по соседству с Хабаровским краем

Возгорание произошло на минувшей неделе в Облученском районе. Его общая площадь превысила отметку 6 тысяч гектаров. На борьбу с огнём направили силы из соседней Амурской области, а также группировку федерального резерва лесоохраны.
По состоянию на утро понедельника, 8 апреля, пожар полностью ликвидирован. В тушении было задействовано три единицы техники и 23 человека личного состава МЧС.
Напомним, на территории автономии накануне ввели особый противопожарный режим. На время его действия запрещено разводить костры, жарить шашлыки на открытом воздухе и проводить огневые работы на участках. За нарушение гражданам-физлицам грозит штраф до 20 тысяч рублей. Аналогичная мера действует и в ряде муниципалитетов Хабаровского края.