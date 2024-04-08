Навигация маломерного флота открылась в Приморье

Как сообщает пресс-служба регионального минГОЧС, решение о начале навигации принимается, исходя из погоды и гидрологической обстановки на приморских акваториях.
«Второй год подряд метеоусловия в Приморье позволяют разрешить плавание маломерных судов в начале апреля. И главой края подписано распоряжение о начале навигации, за исключением Пожарского и Тернейского муниципальных округов», — пояснили в ведомстве.
Эксперты напомнили, что перед выходом в море судовладельцам необходимо проверять исправность судна, укомплектованность его необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.
Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам МЧС России будут выходить в рейды и проверять соблюдение правил безопасного мореплавания.