Десятиклассница из Иркутска стала лучшим учеником года в регионе

В Иркутской области подвели итоги 14 регионального конкурса «Лучший ученик года». Победителем стала 10-классница Алина из средней школы № 4 в Иркутске.
Девушка — старший ребенок из многодетной семьи. Отец старшеклассницы принимает участие в специальной военной операции. Сама Алина является комиссаром школьного караула и отличником Поста № 1, участвует в движении «Волонтеры Победы», а еще возглавляет первичное отделение «Движение Первых» в школе.
— Мне уже приходилось участвовать в больших конкурсах, но я все равно волновалась. Впечатления от этих дней только положительные. Были интересные задания, — говорит школьница.
Лауреатами конкурса стали девятиклассник из Первомайской школы Нукутского района и десятиклассник из школы № 1 в Бодайбо.
Во второй этап прошли 32 ученика. Они демонстрировали мастер-классы и состязались в умении вести дебаты. В финале 16 конкурсантов решали ситуационные задачи.
Конкурс проходил с 5 по 7 апреля 2024 года. Участие в нем приняли 43 школьника из 38 учреждений.