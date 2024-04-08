«Сердце — слева, а руль — справа»: о ком грезили девчонки «святых 90-х» в Приморье

— Я окончила университет в 1992 году. Причем, училась на историка-исследователя в так называемой «научной группе», нас всего было 10 человек, на педагогическом отделении было 40 человек. Нас изначально готовили к работе учеными. Но когда мы получили дипломы, нам сказали, что работы нет, денег нет, идите куда хотите. Ну, а поскольку я с Сахалина, у меня здесь не было жилья, и соответственно, его надо было снимать, и я пошла работать. Сама была челноком, то есть пыталась там что-то предпринимать, ну это всегда было очень смешно. У меня нет ни малейшего таланта к бизнесу. Хотя я в школе все время ездила на математические олимпиады, считаю деньги я очень плохо. В общем, я всегда хотела быть историком, для меня это призвание. В 1997 году поступила в аспирантуру Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Наверняка, у меня есть деформация из-за того, что я почти все 1990-е торговала на рынке. Полное погружение в рыночную экономику. Что называется, включенное наблюдение, у меня было много знакомых в той среде. Это мне помогло в моих исследованиях.