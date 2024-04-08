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Красноярцы встали в пробку на Копылова после начала там ремонта

Красноярцы встали в большую пробку из-за ремонта улицы Копылова.

Источник: Яндекс-карты

Напомним, накануне, 7 апреля, дорожники начали там ремонт. Для этого срезали верхний слой асфальта в крайней левой полосе.

Сегодня, 8 апреля, уже в 8 утра на подъезде к участку и на нем образовался серьезный затор.

Сервис «Яндекс. Пробки» показывает, что автомобили стоят от Годенко, далее по Красной Армии, на Копылова и на мосту. Также затруднено движение на Ладо Кецховели от улицы Менжинского и на улице 1905 года.

Добавим, по плану работы на этом участке должны завершиться до лета. Мэрия просит водителей потерпеть заторы на этом участке и выбирать альтернативные пути проезда.