Красноярцы встали в пробку на Копылова после начала там ремонта

Напомним, накануне, 7 апреля, дорожники начали там ремонт. Для этого срезали верхний слой асфальта в крайней левой полосе.
Сегодня, 8 апреля, уже в 8 утра на подъезде к участку и на нем образовался серьезный затор.
Сервис «Яндекс. Пробки» показывает, что автомобили стоят от Годенко, далее по Красной Армии, на Копылова и на мосту. Также затруднено движение на Ладо Кецховели от улицы Менжинского и на улице 1905 года.
Добавим, по плану работы на этом участке должны завершиться до лета. Мэрия просит водителей потерпеть заторы на этом участке и выбирать альтернативные пути проезда.