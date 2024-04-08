В Новосибирске спасают сову, на которую напали вороны

В Новосибирске в Центр реабилитации диких животных поступил молодой самец длиннохвостой неясыти. Птица пострадала от ворон.
— Самца неясыти осадили на землю вороны. У него нет нескольких перьев на хвосте, также у пернатого сильная черепно-мозговая травма, — рассказали волонтеры Центра.
Из-за нападения ворон самец не может стоять на лапах, но чувствительность их сохранилась. Состояние в целом у неясыти тяжелое и угнетенное.
Прогнозы по дальнейшей судьбе птицы у волонтеров осторожные. Но они делают все, чтобы спасти самцу длиннохвостой неясыти жизнь.