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В Новосибирске спасают сову, на которую напали вороны

Состояние птицы тяжелое.

Источник: Соцсети

В Новосибирске в Центр реабилитации диких животных поступил молодой самец длиннохвостой неясыти. Птица пострадала от ворон.

— Самца неясыти осадили на землю вороны. У него нет нескольких перьев на хвосте, также у пернатого сильная черепно-мозговая травма, — рассказали волонтеры Центра.

Из-за нападения ворон самец не может стоять на лапах, но чувствительность их сохранилась. Состояние в целом у неясыти тяжелое и угнетенное.

Прогнозы по дальнейшей судьбе птицы у волонтеров осторожные. Но они делают все, чтобы спасти самцу длиннохвостой неясыти жизнь.

флора и фауна