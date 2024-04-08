Вашингтон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

Источник: © РИА Новости

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — сказал правозащитник.

По словам бывшей чиновницы, она подала заявление еще три месяца назад. Новоселова выразила надежду, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время, отметил Хасавов.

Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к 10 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 миллионов рублей за общее покровительство при строительно-монтажных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил ее от должности.