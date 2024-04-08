Экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к 10 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 миллионов рублей за общее покровительство при строительно-монтажных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил ее от должности.