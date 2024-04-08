Кто идёт в колледжи? Лишь 43% кузбасских студентов работают по специальности

В Кузбассе 66 техникумов и колледжей готовят будущих «синих воротничков». В них учатся почти 71 тыс. человек.
О том, сколько первокурсников готовы принять ссузы этим летом и куда идут работать выпускники, рассказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.
В очередь за молодыми.
«В регионе в последние годы значительно вырос престиж рабочих профессий. Всё больше молодых людей сознательно выбирают среднее профессиональное образование, поскольку здесь молодой человек сможет быстро приступить к полноценной работе. При определённых успехах трудоустроиться студент колледжа или техникума может уже во время производственной практики», — отмечает Софья Балакирева.
Её слова подтверждаются статистикой. В прошлом году 18,9% 11-классников поступили в профессиональные образовательные организации, тогда как годом ранее было 18,2%. А из 31 тыс. выпускников девятых классов в ссузы пошли учиться более 19 тыс. человек — 63,6%, в 2022-м было 61,6% поступивших.
На вопрос, чем привлекает выпускников среднее профобразование, Софья Юрьевна отвечает: «Всё новое — хорошо забытое старое. Было долгое затишье в сфере СПО (среднего профессионального образования). Помните, как буквально 7−10 лет назад говорили: “Ты идёшь в училище? Это так ужасно!” Теперь студенты колледжей — высоко востребованные специалисты, работодатели выстраиваются за ними в очередь». По словам министра, образ рабочего в грязной робе ушёл в прошлое. Теперь студенты понимают, что от них требуется знание языков программирования, навыки работы на высокотехнологичной технике. Она отмечает, что мастерские и лаборатории в колледжах обновляются и оснащаются на таком уровне, что некоторые работодатели даже завидуют.
Больше спрос.
В этом году из кузбасских ссузов выйдут 15 тыс. выпускников. А на первый курс планируют набрать больше, чем выпустят, — около 17 тыс. человек. Увеличение контрольных цифр набора отчасти связано с возросшим спросом работодателей и школьников. В приоритете у выпускников профессии в традиционных кузбасских отраслях — металлургической и угольной, а также в педагогике и сервисе.
На предприятиях не хватает рабочих рук. Однако в то же время, получив диплом, выпускники часто работают не по специальности. Какая доля выпускников техникумов идёт работать по профессии?
По данным министерства образования Кузбасса, ежегодно из техникумов и колледжей выпускается около 15 тыс. молодых специалистов. Как правило, в первые полгода после завершения обучения трудоустраиваются более 57% выпускников, более 20% идут в армию, около 10% продолжают обучение, 3% выпускников отправляются в отпуск по уходу за ребёнком. В 2023 г. выпуск по программам среднего профессионального образования составил 15 808 человек, из них трудоустроены в настоящее время 9 000 человек, в том числе 6 788 выпускников — по полученной специальности.
Целевое обучение.
Выходит, что по профессии пошли работать только 43% выпускников прошлого года. Как сделать, чтобы все выпускники шли работать теми, на кого учились? На этот вопрос в ведомстве отвечают, что самая эффективная практика — целевое обучение. Оно гарантирует трудоустройство студента на предприятии. Такой договор заключается со студентами на старших курсах. По нему предприятие обязуется принять выпускника на работу, а он обязан отработать не менее трёх лет.
Также с 2022 г. в Кузбассе реализуется федеральный проект «Профессионалитет». За два года открыты четыре кластера по металлургической, железнодорожной и угледобывающей отраслям. В этом году откроются кластеры ещё по четырём отраслям: машиностроение, туризм, правоохранительная деятельность и педагогика.
В ведомстве считают, что новый подход к профессиональному образованию позволит оперативно решать вопросы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики и конкретных предприятий, а выпускники кластеров будут гарантированно обеспечены рабочими местами.