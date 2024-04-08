Кто идёт в колледжи? Лишь 43% кузбасских студентов работают по специальности

На вопрос, чем привлекает выпускников среднее профобразование, Софья Юрьевна отвечает: «Всё новое — хорошо забытое старое. Было долгое затишье в сфере СПО (среднего профессионального образования). Помните, как буквально 7−10 лет назад говорили: “Ты идёшь в училище? Это так ужасно!” Теперь студенты колледжей — высоко востребованные специалисты, работодатели выстраиваются за ними в очередь». По словам министра, образ рабочего в грязной робе ушёл в прошлое. Теперь студенты понимают, что от них требуется знание языков программирования, навыки работы на высокотехнологичной технике. Она отмечает, что мастерские и лаборатории в колледжах обновляются и оснащаются на таком уровне, что некоторые работодатели даже завидуют.