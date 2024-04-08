Дизайнер Артемий Лебедев назвал Красноярск кулинарной столицей за Уралом

«Красноярск — кулинарная столица с той стороны от Урала. Просто замечательный город. Горячо рекомендую туда слетать хотя бы просто ради того, чтобы там поесть. Сейчас, видимо, Новосибирск пытается догонять», — рассказал дизайнер.