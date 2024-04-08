Дизайнер Артемий Лебедев назвал Красноярск кулинарной столицей за Уралом

Артемий Лебедев в очередной раз раскритиковал Новосибирск и похвалил Красноярск за отличные рестораны и вкусную еду. Такое мнение дизайнер высказал в своём блоге.
Дизайнер назвал Красноярск кулинарной столицей «с той стороны от Урала» в своём новом видео. Он упомянул сибирский город в обсуждении нового ресторана в Новосибирске под названием «Жерарня», который открыли Жерар Депардье и Денис Иванов. Отметим, что заведение работает в старинном особняке.
«Это единственный просто лучик надежды во всем Новосибирске, потому что Новосибирск — один из самых унылых городов на свете», — заявил Артемий Лебедев.
«Красноярск — кулинарная столица с той стороны от Урала. Просто замечательный город. Горячо рекомендую туда слетать хотя бы просто ради того, чтобы там поесть. Сейчас, видимо, Новосибирск пытается догонять», — рассказал дизайнер.
Также блогер пообещал по возможности посетить и оценить новосибирскую «Жерарню» и проверить.