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Дизайнер Артемий Лебедев назвал Красноярск кулинарной столицей за Уралом

Артемий Лебедев в очередной раз раскритиковал Новосибирск и похвалил Красноярск.
Источник: Скриншот

Артемий Лебедев в очередной раз раскритиковал Новосибирск и похвалил Красноярск за отличные рестораны и вкусную еду. Такое мнение дизайнер высказал в своём блоге.

Дизайнер назвал Красноярск кулинарной столицей «с той стороны от Урала» в своём новом видео. Он упомянул сибирский город в обсуждении нового ресторана в Новосибирске под названием «Жерарня», который открыли Жерар Депардье и Денис Иванов. Отметим, что заведение работает в старинном особняке.

«Это единственный просто лучик надежды во всем Новосибирске, потому что Новосибирск — один из самых унылых городов на свете», — заявил Артемий Лебедев.

По мнению дизайнера, в Новосибирске не хватает интересных заведений, в отличие от Красноярска.

«Красноярск — кулинарная столица с той стороны от Урала. Просто замечательный город. Горячо рекомендую туда слетать хотя бы просто ради того, чтобы там поесть. Сейчас, видимо, Новосибирск пытается догонять», — рассказал дизайнер.

Также блогер пообещал по возможности посетить и оценить новосибирскую «Жерарню» и проверить.

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