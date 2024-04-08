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Уголовные дела завели после провала трех девочек под лед в Иркутской области

6-летняя девочка погибла в больнице, а 8-летнюю школьницу ищут.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области завели уголовные дела после того, как под лед провалились три девочки. При этом один ребенок скончался в больнице. Об этом сообщают в СУ СК России по Приангарью.

— По версии следствия, в Шелехове на реке Олхе под лед провалились 6-летняя и 10-летняя девочки. Вытащить детей из полыньи удалось местным жителям. Пострадавших доставили в районную больницу. Там младшая девочка скончалась, — говорят в Следкоме.

Через час на реке Белой в поселке Тайтурка Усольского района под лед провалилась 8-летняя девочка. Очевидцы сообщают, что провал произошел в 10- метрах от берега. Поисковые мероприятия проведут днем 8 апреля.

Следователи устанавливают обстоятельства и личности пострадавших. Прокуратура Приангарья организовала проверки по факту произошедшего с детьми.

В ведомствах обращаются к родителям с просьбой обратить внимание на безопасность детей, а также исключить случаи выхода на лед.

СК
несчастный случай