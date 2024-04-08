В Красноярской межрайонной поликлинике № 5 провели уроки для будущих пап

Будущие папы узнают азы родительской жизни: как поддержать своих жен во время беременности и после родов; стать опорой в отношениях; избежать послеродовой депрессии обоих родителей; об особенностях воспитания мальчиков и девочек; основы ухода за новорожденными; о формировании эмоциональной связи с детьми; на что обращать внимание при уходе за малышом первого года жизни и что делать, если чувствуете, что не хватает сил действовать дальше.