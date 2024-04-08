Омскую ракету «Ангара-А5» запустят в космос 9 апреля

В Роскосмосе готовятся к пуску ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». По данным ТАСС, ракета отправится в космос уже во вторник, 9 апреля, около 12:00 по московскому времени.
Напомним, что «Ангара-А5» находится на космодроме Восточный. Ещё две недели назад её поместили на стартовый комплекс.
Отметим, что «Ангара-А5» — это экологически чистая ракета, которая не использует токсичное топливо в отличие от «Протона-М». Именно «Ангара» полностью заменит «Протоны» в ближайшей перспективе.
Главная новость по теме Ракета «Ангара-А5» омской сборки будет запущена в космос 6−10 апреля.