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Омскую ракету «Ангара-А5» запустят в космос 9 апреля

Ракета уже две недели находится на стартовом комплексе.
Источник: Роскосмос

В Роскосмосе готовятся к пуску ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». По данным ТАСС, ракета отправится в космос уже во вторник, 9 апреля, около 12:00 по московскому времени.

Напомним, что «Ангара-А5» находится на космодроме Восточный. Ещё две недели назад её поместили на стартовый комплекс.

Отметим, что «Ангара-А5» — это экологически чистая ракета, которая не использует токсичное топливо в отличие от «Протона-М». Именно «Ангара» полностью заменит «Протоны» в ближайшей перспективе.

Главная новость по теме Ракета «Ангара-А5» омской сборки будет запущена в космос 6−10 апреля.

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