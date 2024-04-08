На Форуме «Дикоросы» Красноярский край удостоен 4 золотых медалей

По итогам премии, наш регион получил четыре золотые снежинки в номинациях «Территория промышленного туризма», «Территория молодёжного туризма», «Территория гастрономического туризма» и «Территория туристических брендов».Две серебряные: «Территория событийного туризма» и «Территория конгрессно-выставочной деятельности». И две бронзовые: «Территория горнолыжного туризма» и «Территория отельной индустрии», сообщает ТИЦ края. Отметим, что форум собрал профессионалов сферы гостеприимства Сибири и Дальнего Востока. Участники смогли обменяться опытом, повысить уровень знаний и компетенций.