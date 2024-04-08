«Продали, как рабов»: жильцы ГУПРа в Хабаровске открыто высказались о своем положении

Ожидалось, что к обсуждению присоединится руководитель департамента Олег Сутурин и главный архитектор Аркадий Корзун. Однако, их не было. На встречу прибыли представители управления ЖКХ, отдела развития и торгов мэрии Хабаровска.
На ГУПРе буквально застопорилось расселение домов. У жильцов есть много вопросов по выкупу квартир, да и вообще реализации своих прав в рамках РЗТ. Ранее редакция уже рассказывала о том, как жители были втянуты в развитие застроенных территорий и оказались в весьма некомфортных условиях. Время идет, однако условия становятся хуже, о чем и пытались рассказать горожане во время встречи.
ЦЕНА ВОПРОСА
Жильцы ГУПРа придерживаются позиции, что собственность свою продавать не хотят. Их жилье расположено удобно по отношению к месту работы, школе, больнице. Если и съезжать, то в квартиру в этом же районе, но никак не на окраину города. И вроде бы закон на их стороне, ведь расселение аварийного фонда подразумевает улучшение жилищных условий, а не обмен непригодного жилья на квадратные метры, качество которых почти ничем не отличается от имеющихся в аварийном фонде. Жильцы ГУПРа прямо говорят, что согласились бы освободить квартиры, но выкупная цена должна быть соответствующей, а не 45−50 тысяч за квадратный метр (в некоторых случаях 90 тысяч рублей), как было озвучено ранее. Представитель застройщика пояснил:
«Стоимость квадратного метра определяется индивидуально. Если вы желаете переехать или реализовать свое имущество, подобрать новую квартиру. Есть определенные критерии, учитывается площадь, техническое состояние и другие. При этом не имеет значения, находится ли дом в аварийном состоянии или нет. Оценивается текущее состояние квартиры».
ПРЕВРАТНОСТИ РАССЕЛЕНИЯ
Напомним, застройщику нужно было расселить 29 домов, которые вошли в программу развития застроенных территорий. На сегодняшний день расселено примерно 70 процентов. И с точки зрения закона все правильно: в 2007 году утверждено постановление «О развитии застроенных территорий Хабаровска». В 2017 году его начали реализовывать. По итогам аукциона участок достался одному из застройщиков, на которого и легла обязанность по расселению.
«Получается, мэрия нас продала? Как рабов?», — диалог наполнился эмоциями.
«Наши дома признаны аварийными фиктивно, в суде установлено, есть ответ прокуратуры», — говорят одни.
«Почему никто не видел тех, кто проводил оценку аварийности?», — вторят другие.
«Чтобы признать дом аварийным, нужно осмотреть его полностью. Как эти специалисты попали на крышу, если ключ от чердака был только у меня и ко мне никто не обращался?», — вопросы сыпались, как из рога изобилия.
В свою очередь представитель управления ЖКХ города Хабаровска отметила, что дома Шеронова, 110 и 112 признали аварийными после того, как вмешалась прокуратура города Хабаровска. Эти и другие дома признаны аварийными специализированной компанией, выбранной по итогам аукциона, с ней заключили муниципальный контракт.
ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ…
Возмущенные жильцы так и не смогли добиться внятного ответа, почему они должны покинуть обжитые места в центре города и перебраться, например, на Красную речку. Если рассматривать вопрос с финансовой точки зрения, именно такой обмен жилплощади и получится: продать квартиру, по предлагаемой застройщиком цене и купить за ту же сумму другое жилье. Представитель застройщика, как прежде, настаивал на оценке, жильцы же предложили строить тогда на Красной речке, а их и остатки ГУПРовского городка оставить в покое.
«В договор РЗТ вошли дома, состояние которых оценили, как ветхое. Аварийных домов не было. В суде в 2023 году было доказано, что дом на Джамубла, 7 который тоже оказался в РЗТ, не аварийный. Но при этом не прекращаются попытки во чтобы то ни стало опять сделать дом аварийным по документам. Сколько это будет продолжаться?», — спросил один из участников встречи.
Были озвучены цифры: межведомственная комиссия и специализированная организация износ дома определили в 90 процентов, а три экспертизы, сделанные за время судебных разбирательств, определили износ дома в пределах 43−45 процентов.
В ответ на это представитель мэрии только констатировала: «Большая часть домов, которые вошли в границы РЗТ, были включены в адресную программу расселения, и поэтому подлежат расселению».
ИТОГ
Вопросов у жильцов исторического ГУПРа накопилось много и к представителям власти, и к застройщику. Были эмоциональные высказывания, аплодисменты и коллективное возмущение. В напряженной обстановке даже проскакивали нецензурные выражения. Помнят ли стены департамента больший накал страстей? Однако и эта встреча закончилась тем, что каждый из участников остался при своем мнении: жильцы жаждут возможности остаться на прежнем месте или, в крайнем случае, переехать в другую квартиру в этом же районе, застройщик настаивает на оценке, а сотрудники мэрии, видимо, планируют заключить новый контракт и снова провести оценку аварийности домов. Редакция продолжает следить за развитием событий.