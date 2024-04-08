«Продали, как рабов»: жильцы ГУПРа в Хабаровске открыто высказались о своем положении

Жильцы ГУПРа придерживаются позиции, что собственность свою продавать не хотят. Их жилье расположено удобно по отношению к месту работы, школе, больнице. Если и съезжать, то в квартиру в этом же районе, но никак не на окраину города. И вроде бы закон на их стороне, ведь расселение аварийного фонда подразумевает улучшение жилищных условий, а не обмен непригодного жилья на квадратные метры, качество которых почти ничем не отличается от имеющихся в аварийном фонде. Жильцы ГУПРа прямо говорят, что согласились бы освободить квартиры, но выкупная цена должна быть соответствующей, а не 45−50 тысяч за квадратный метр (в некоторых случаях 90 тысяч рублей), как было озвучено ранее. Представитель застройщика пояснил: