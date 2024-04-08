Способы укрепить иммунитет весной назвала врач Караулова из Хабаровска

Весной у многих жителей Хабаровска обостряются хронические заболевания и появляются симптомы вирусных инфекций. Виной тому множество факторов: неустойчивая погода, высокая нагрузка на системы адаптации организма, недостаток витаминов и солнечного света. Как укрепить иммунитет и защитить себя от болезней в этот непростой период, рассказала «АиФ-Дальинформ» врач-терапевт высшей категории КДЦ «Вивея» Лариса Караулова.
В первую очередь, подчернула доктор, нужно наладить режим дня и спать не менее 7−8 часов в сутки, чтобы восстановить циркадные ритмы. Очень важно ложиться спать в 22−23 часа — предпочтительно в полной темноте. Это способствует выработке мелатонина — важного фактора поддержки здоровья иммунной системы.
«Полезно будет увеличить употребление легкой пищи, вместо тяжелой мясной или жирной. Обязательно пить больше воды. На иммунитете положительно скажутся отвары и настои трав, морсы, несладкие компоты. Конечно, стоит принимать витамины и минеральные добавки в виде поливитаминов или отдельно, но об этом лучше посоветоваться с лечащим врачом», — подчеркнула Караулова.
Укрепление иммунитета, добавила терапевт — это постепенная, осознанная работа, которая может потребовать от человека изменений в образе жизни и питании. При этом не рекомендуется менять рацион и режим дня слишком резко, поскольку это лишь навредит организму.
Ранее врач рассказала «АиФ-Дальинформ», какие хронические заболевания склонны к обострению в весеннее время года и кто находится в группе риска.