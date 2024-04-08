Способы укрепить иммунитет весной назвала врач Караулова из Хабаровска

«Полезно будет увеличить употребление легкой пищи, вместо тяжелой мясной или жирной. Обязательно пить больше воды. На иммунитете положительно скажутся отвары и настои трав, морсы, несладкие компоты. Конечно, стоит принимать витамины и минеральные добавки в виде поливитаминов или отдельно, но об этом лучше посоветоваться с лечащим врачом», — подчеркнула Караулова.