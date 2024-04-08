Неравнодушный продавец спас старушку от мошенников в Спасске-Дальнем

Бабушка поверила мошеннику и, следуя его инструкциям по телефону, поспешила к ближайшему банкомату, чтобы исполнить все указания преступника. К счастью, пожилого человека с подозрительно крупной суммой денег в руках заметила контролер и предотвратила ужасную ошибку.