Неравнодушный продавец спас старушку от мошенников в Спасске-Дальнем

«Пенсионерка стоит у банкомата и пытается перевести денежные средства, разговаривая с кем-то по телефону», — с таким сообщением обратился в полицию продавец продуктового магазина в Спасске-Дальнем, рассказали журналисту «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Восьмидесятилетняя жительница Приморья едва не лишилась крупной суммы из-за проделок мошенников. Бдительный продавец продуктового магазина, возле которого пенсионерка пыталась перевести деньги, убедил старушку не совершать опрометчивый поступок.
Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства, после остановки денежной операции работник магазина и старушка вызвали наряд полиции. Правоохранительным органам удалось выяснить, что уже некоторое время на телефон старушки поступают звонки от неизвестного мужчины, представившегося банковским служащим.
Бабушка поверила мошеннику и, следуя его инструкциям по телефону, поспешила к ближайшему банкомату, чтобы исполнить все указания преступника. К счастью, пожилого человека с подозрительно крупной суммой денег в руках заметила контролер и предотвратила ужасную ошибку.
По данному случаю возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество. Полиция разыскивает лже-работника банка и других участников преступной схемы.
Ранее сообщалось о том, что перед наступлением майских праздников в России планируется изменить расписание выплат пенсий. Некоторые группы пожилых граждан России получат дополнительные выплаты в апреле.