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Неравнодушный продавец спас старушку от мошенников в Спасске-Дальнем

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля, ФедералПресс. В полиции Приморского края рассказали, как участие сотрудника продуктового магазина помогло сохранить пенсионерке сотни тысяч рублей. Женщину убедили, что все сбережения надо перевести на безопасные счета.

«Пенсионерка стоит у банкомата и пытается перевести денежные средства, разговаривая с кем-то по телефону», — с таким сообщением обратился в полицию продавец продуктового магазина в Спасске-Дальнем, рассказали журналисту «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Восьмидесятилетняя жительница Приморья едва не лишилась крупной суммы из-за проделок мошенников. Бдительный продавец продуктового магазина, возле которого пенсионерка пыталась перевести деньги, убедил старушку не совершать опрометчивый поступок.

Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства, после остановки денежной операции работник магазина и старушка вызвали наряд полиции. Правоохранительным органам удалось выяснить, что уже некоторое время на телефон старушки поступают звонки от неизвестного мужчины, представившегося банковским служащим.

В беседе с пожилой женщиной мошенник использовал известную схему: заявил, что деньги на сберегательном счете старушки можно легко украсть и для предотвращения этого предложил срочно перевести средства на «безопасный счет».

Бабушка поверила мошеннику и, следуя его инструкциям по телефону, поспешила к ближайшему банкомату, чтобы исполнить все указания преступника. К счастью, пожилого человека с подозрительно крупной суммой денег в руках заметила контролер и предотвратила ужасную ошибку.

По данному случаю возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество. Полиция разыскивает лже-работника банка и других участников преступной схемы.

Ранее сообщалось о том, что перед наступлением майских праздников в России планируется изменить расписание выплат пенсий. Некоторые группы пожилых граждан России получат дополнительные выплаты в апреле.