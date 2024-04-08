На региональных дорогах Хабаровского края вводятся временные ограничения по весу

— На автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК) региона установлены предельно допустимые осевые нагрузки на период временных ограничений для всех видов транспортных средств — 6 тонн на ось: в период с 13 апреля по 12 мая на АПВГК, расположенном на автомобильной дороге «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Амурск» участок км 32+240 — км 33+682; и на пункте, расположенном на автомобильной дороге «Подъезд к с. Бичевая» участок км 11+280 — км 11+975, — уточнили в КГКУ «Хабаровскуправтодор». Подобные допустимые осевые нагрузки будут действовать с 29 апреля по 28 мая на весах, установленных на трассе «г. Советская Гавань — рп. Ванино», участок км 17+590 — км 18+190.



Напомним, что с 31 марта по 30 апреля ввели ограничения для движения большегрузов в Хабаровске. Также подписан приказ, устанавливающий этапы введения ограничений на движение по территории региона большегрузного транспорта.