ЦСКА проиграл красноярскому «Енисею» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» одолел московский ЦСКА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счётом 86:81 (20:9, 18:29, 23:19, 25:24).
Игра проходила в Красноярске. Самым результативным игроком матча стал Ксавьер Ратэн-Мэйс из «Енисея» — 30 очков. Он же смог установить рекорд Лиги ВТБ по количеству очков за один сезон — 869 очков в текущем чемпионате.
Отметим, что предыдущий рекорд Лиги ВТБ принадлежал Киту Лэнгфорду, который набрал 851 очко, выступая за казанский УНИКС в сезоне-2015/16.
«Енисей» уже второй раз побеждает столичный ЦСКА за этот сезон. Первая победа красноярского клуба произошла в Москве 20 марта.