ЦСКА проиграл красноярскому «Енисею» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Игра проходила в Красноярске. Самым результативным игроком матча стал Ксавьер Ратэн-Мэйс из «Енисея» — 30 очков. Он же смог установить рекорд Лиги ВТБ по количеству очков за один сезон — 869 очков в текущем чемпионате.