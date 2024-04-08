В Хабаровске на базе ТОГУ откроют ветеринарный факультет

В учебном году-2024/2025 на базе Тихоокеанского госуниверситета откроется ветеринарный факультет. Этот вопрос стал ключевым рабочей встречи главы Хабаровского края Михаила Дегтярева с руководителями ответственных министерств и ведомств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Губернатор отметил, что сегодня мы уделяем большое внимание развитию университетов.
— В рамках соглашения с Российским научным фондом правительство края осуществляет поддержку проведения фундаментальных и поисковых исследований. Мы одни из первых регионов в России, который за счет средств краевого бюджета готовит кадры высшей квалификации в аспирантуре и ординатуре с выплатой ежемесячной стипендии, — рассказал Михаил Дегтярев в начале совещания.
Вместе с тем, для подготовки кадров важно иметь достаточное количество бюджетных мест. На текущий учебный год их выделено свыше 6000, что на 4% больше, чем в прошлом. Для направления «Сельское хозяйство» предусмотрено всего 50 квот, хотя в решении вопросов продовольственной безопасности страны именно это направление — одно из самых перспективных. Ветеринары и зоотехники по-прежнему в большом дефиците.
Однако высших учебных заведений, выпускающих квалифицированные кадры в области ветеринарии, в нашем регионе нет. С учетом реализуемых и будущих инвестпроектов в АПК только в Хабаровском крае потребность в этих специалистах составит не менее 45 человек в год.
— Сейчас мы готовим специалистов в вузах других регионов. Но и в своем родном крае нужно тоже эту работу усиливать, — заявил Михаил Дегтярев.
По поручению губернатора уже в сентябре-2024 ветеринарный факультет на базе Тихоокеанского госуниверситета будет готов принять первых студентов.
Как доложил ректор ТОГУ Юрий Марфин, все работы по лицензированию и открытию нового направления завершены. Заключены соглашения на прохождение практики с хабаровскими краевыми учреждениями — станцией по борьбе с болезнями животных и ветеринарной лабораторией. В качестве приглашенных педагогов по основным предметам готовы приезжать коллеги из ведущих российских и китайских вузов.
Также в ходе обсуждения стороны затронули и перспективы нового для вуза направления. Потенциальная точка роста — научная деятельность. В будущем здесь появятся виварий и ветеринарная клиника.
В завершении совещания Михаил Дегтярев подчеркнул: развитие ТОГУ — это приоритетная задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным. Именно на базе Тихоокеанского госуниверситета строится современный межвузовский кампус, в котором ветеринария займет одно из ведущих мест.
— Уверен, Хабаровский край будет поставщиком специалистов не только для себя, но и всего Дальнего Востока. Новые компетенции — это то, что нам нужно! — подытожил глава субъекта.