В Хабаровске на базе ТОГУ откроют ветеринарный факультет

Вместе с тем, для подготовки кадров важно иметь достаточное количество бюджетных мест. На текущий учебный год их выделено свыше 6000, что на 4% больше, чем в прошлом. Для направления «Сельское хозяйство» предусмотрено всего 50 квот, хотя в решении вопросов продовольственной безопасности страны именно это направление — одно из самых перспективных. Ветеринары и зоотехники по-прежнему в большом дефиците.