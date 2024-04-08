Задержанных в Красноярске семерых нелегалов выдворят из России

Всех задержанных проверили по оперативной базе, не водится ли за ними каких преступлений, не объявлены ли они в розыск. Затем сняли отпечатки пальцев, взяли образцы буккального эпителия. Кроме того, еще 16 принадлежащих им автомобилей прошли проверку. Всем приезжим еще раз объяснили, что они должны соблюдать законы страны, которая их приняла.