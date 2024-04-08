Задержанных в Красноярске семерых нелегалов выдворят из России

В Красноярске полиция нагрянула в одно из кафе в Октябрьском районе. Рейд оказался более чем результативный — в отдел полиции были доставлены 50 иностранных граждан. Добавим, что это было совместное мероприятие с сотрудниками УВМ и УГИБДД при силовой поддержке бойцов отряда СОБР Росгвардии.
Всех задержанных проверили по оперативной базе, не водится ли за ними каких преступлений, не объявлены ли они в розыск. Затем сняли отпечатки пальцев, взяли образцы буккального эпителия. Кроме того, еще 16 принадлежащих им автомобилей прошли проверку. Всем приезжим еще раз объяснили, что они должны соблюдать законы страны, которая их приняла.
И семь нарушителей миграционного законодательства отправятся прочь из России без права возвращения. Сейчас решается соответствующий вопрос и оформляются документы.
Кстати, вместе с полицией в рейде приняли участие представители администрации Красноярска. Кафешка-то оказалась незаконной пристройкой, ее будут сносить.