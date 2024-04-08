В Кемерове на детской площадке лежал опасный строительный мусор

По данным кемеровской прокуратуры, во дворе многоквартирного дома на пр. Ленина, 81 лежал опасный строительный мусор. Лишь после вмешательства контролирующих органов его убрали с детской площадки.
После публикации в Интернете прокуроры проверили соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, строительных норм и правил. В результате руководителю подрядной организации ООО «Генпро», которая ремонтировала кровлю указанного дома и оставляла строительный мусор во дворе у детской площадки, внесли представление с требованием устранить нарушения.
Небезопасность игровых площадок в Кузбассе — явление не такое уж и редкое. В прошлом году в Кемерове, например, ребёнок упал из-за сломанной горки на детской площадке с двухметровой высоты.