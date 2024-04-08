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В Красноярском крае появился еще один профессиональный театр

Министр культуры Красноярского края рассказал о появлении еще одного профессионального театра.

В Красноярском крае появился еще один профессиональный театр. Об этом сообщил министр культуры края Аркадий Зинов.

«Плюс 1 профессиональный театр в Красноярском крае! В Северо-Енисейске при поддержке главы района А. Н. Рябцева появилось новое муниципальное учреждение культуры — драматический театр “Самородок”!» — написал министр культуры.

Театр появился еще в 2008 году. Его организовала режиссер Наталья Зарецкая, и долгое время он был любительским. Играли в театре местные жители. Сейчас в труппе пять артистов.

В репертуаре «Самородка» кукольный спектакль по мотивам румынской сказки «Солнышко и снежные человечки» и спектакль для взрослых «Двадцать минут с ангелом».

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