В Красноярском крае появился еще один профессиональный театр. Об этом сообщил министр культуры края Аркадий Зинов.
«Плюс 1 профессиональный театр в Красноярском крае! В Северо-Енисейске при поддержке главы района А. Н. Рябцева появилось новое муниципальное учреждение культуры — драматический театр “Самородок”!» — написал министр культуры.
Театр появился еще в 2008 году. Его организовала режиссер Наталья Зарецкая, и долгое время он был любительским. Играли в театре местные жители. Сейчас в труппе пять артистов.
В репертуаре «Самородка» кукольный спектакль по мотивам румынской сказки «Солнышко и снежные человечки» и спектакль для взрослых «Двадцать минут с ангелом».