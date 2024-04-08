Впервые за 59 лет: во Владивостоке установлен температурный рекорд

Речь идет о воскресном дне 7 апреля. Воздух в этот день во Владивостоке прогрелся до 17,8 градуса со знаком плюс. Как отмечают специалисты, последний раз такая высокая температура фиксировалась 7 апреля только в 1965 году, но даже тогда столбики термометра показали отметку только лишь в +14,9 °С.