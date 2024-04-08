Впервые за 59 лет: во Владивостоке установлен температурный рекорд

В минувшие выходные во Владивостоке был установлен температурный рекорд, сообщает ИА PrimaMedia. Последний раз такая температура отмечалась 59 лет назад, уточнили в пресс-службе Пригидромета.
Речь идет о воскресном дне 7 апреля. Воздух в этот день во Владивостоке прогрелся до 17,8 градуса со знаком плюс. Как отмечают специалисты, последний раз такая высокая температура фиксировалась 7 апреля только в 1965 году, но даже тогда столбики термометра показали отметку только лишь в +14,9 °С.
Метеорологи говорят, что для начала апреля такие показатели не удивительны. Например, 4 апреля 2022 года воздух в дальневосточной столице прогрелся до 18,8 градуса со знаком плюс, 8 апреля в 2009 году температура достигала ровно 18 градусов тепла, а 11 апреля 1945 года и вовсе стало самым жарким — температура воздуха составила +20,4 °С.