Хабаровский боксер завоевал серебряную медаль на «Кубке мира нефтяных стран»

В Нижневартовске на арене спортивного комплекса «Самотлор» состоялись международные соревнования по боксу за «Кубок мира нефтяных стран». Одно из приовых мест занял спортсмен из Хабаровска Никита Косман. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".