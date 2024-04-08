Хабаровский боксер завоевал серебряную медаль на «Кубке мира нефтяных стран»

В Нижневартовске на арене спортивного комплекса «Самотлор» состоялись международные соревнования по боксу за «Кубок мира нефтяных стран». Одно из приовых мест занял спортсмен из Хабаровска Никита Косман. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В турнире принимали участие 165 боксеров из 16 стран — России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Конго, Кубы, Грузии, Гвинеи, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Монголии, Нигерии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Все спортсмены показали хорошие результаты, проявив мастерство и высокий уровень подготовки.
Одним из победителей турнира стал хабаровский боксер Никита Косман. Он занял второе место, завоевав серебряную медаль. Молодой человек благодарит тренеров Александра Малюгина и Петра Бирюкова, под руководством которых ему удалось добиться победы.