Эдуард Сандлер займется вопросами развития физкультуры и спорта в Приморье

Вопросами развития физкультуры и спорта, а также взаимодействием депутатского корпуса с профессиональным спортивным сообществом займется новый общественный советник председателя Законодательного собрания Приморского края. По предложению спикера краевого парламента Антона Волошко, общественную нагрузку взял на себя управляющий приморским отделением Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Эдуард Сандлер, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.
Эдуард Сандлер — один из самых опытных и успешных спортивных менеджеров на Дальнем Востоке. В текущем сезоне он возглавил тренерский штаб баскетбольного «Динамо» и уже вывел его в полуфинал чемпионата, всухую выиграв четвертьфинальную серию Суперлиги. В прошлом руководил спортивными клубами в Приморье и на Сахалине, имеет опыт руководства экспертным советом по развитию физической культуры и спорта при губернаторе края.
«Все мы знаем, как динамично развивается Приморский край, во многом благодаря вниманию президента РФ к нашему региону и тем усилиям, которые Олег Кожемяко и его команда прилагают, в том числе, в области физкультуры и спорта. Многое делается в этом направлении, строятся новые спортивные объекты, обновляется инфраструктура в муниципальных образованиях, значительные средства выделяются из краевого бюджета. Приморье вообще очень спортивный регион. Профессиональное сообщество объединяет большое число спортсменов и тренеров, но и вопросов с этой сферой связано немало, часто звучат различные точки зрения на те или иные начинания. Мы это видим, когда работаем на своих округах, общаемся с жителями. Поэтому вместе с коллегами пришли к выводу, что нам необходимо экспертное мнение специалиста, который знает отрасль изнутри, обладает управленческим опытом и, конечно, живет спортом и связан с ним всю жизнь», — сказал Антон Волошко.
Эдуард Сандлер поблагодарил депутатский корпус за доверие и высокую оценку его работы: «Моя задача объединить мнения спортивного сообщества, запросы жителей края, дать им экспертную оценку и предложить законодательной власти инструменты для решения вопросов по развитию физической культуры и спорта. Основной вектор — это доступность массового спорта и эффективное позиционирование приморских профессиональных спортсменов и команд на всероссийской спортивной арене».