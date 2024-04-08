Эдуард Сандлер займется вопросами развития физкультуры и спорта в Приморье

«Все мы знаем, как динамично развивается Приморский край, во многом благодаря вниманию президента РФ к нашему региону и тем усилиям, которые Олег Кожемяко и его команда прилагают, в том числе, в области физкультуры и спорта. Многое делается в этом направлении, строятся новые спортивные объекты, обновляется инфраструктура в муниципальных образованиях, значительные средства выделяются из краевого бюджета. Приморье вообще очень спортивный регион. Профессиональное сообщество объединяет большое число спортсменов и тренеров, но и вопросов с этой сферой связано немало, часто звучат различные точки зрения на те или иные начинания. Мы это видим, когда работаем на своих округах, общаемся с жителями. Поэтому вместе с коллегами пришли к выводу, что нам необходимо экспертное мнение специалиста, который знает отрасль изнутри, обладает управленческим опытом и, конечно, живет спортом и связан с ним всю жизнь», — сказал Антон Волошко.