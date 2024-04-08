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Синоптики рассказали, когда ухудшится погода в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля, ФедералПресс. На наступившей неделе синоптики обещают Приморью переменчивую погоду. В ближайшие дни антициклон обеспечит отсутствие осадков.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

«В понедельник и вторник, 8 и 9 апреля, максимальная температура составит +6…+13 °С. Минимальная температура −2…-9 °С, на южном побережье — до +2 °С», — передает Примгидромет.

Днем в среду, 10 апреля, на регион начнет поступать теплая воздушная масса, станет теплее на 3−5 градусов. На побережье температура воздуха останется в пределах +8…+11 °С.

Во второй половине недели в разных районах Приморья пройдут небольшие дожди, потепление продолжится.

Во Владивостоке в первой половине недели будет солнечно и без осадков. Минимальная температура — 0…+3 °С, максимальная — +8…+11 °С. В четверг и пятницу, 11 и 12 апреля, приморская столица окажется во власти тумана, возможна морось. Ночные температуры повысятся на 2−4 градуса.

Напомним, глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, чего ждать от лета в этом году. По предварительным прогнозам, оно будет не похоже на предыдущее.