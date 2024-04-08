Синоптики рассказали, когда ухудшится погода в Приморье

Во Владивостоке в первой половине недели будет солнечно и без осадков. Минимальная температура — 0…+3 °С, максимальная — +8…+11 °С. В четверг и пятницу, 11 и 12 апреля, приморская столица окажется во власти тумана, возможна морось. Ночные температуры повысятся на 2−4 градуса.