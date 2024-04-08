Стали старше и образованнее. В Омской области идёт весенний призыв

Стоит отметить, что Омская область традиционно выполняет задание по набору военнослужащих. По итогам 2023 года регион по этим показателям занял 3 место. Омичи также имеют почётное право попасть в Президентский полк, набор в эти войска в 2024 г. увеличен до 20 человек. К тому же, если ранее элитный полк пополнялся солдатами только весной, то в том году в него смогут попасть и осенние призывники. Есть у омичей и ещё одно преимущество. Уровень состояния здоровья наших призывников выше, чем в среднем по стране — 76,6% к 68%.