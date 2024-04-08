Стали старше и образованнее. В Омской области идёт весенний призыв

Весенняя призывная компания 2024 года проходит с некоторыми корректировками. Главное нововведение коснулось возраста призывников. Его увеличили с 27 до 30 лет.
Что ещё нового ждёт будущих солдат-срочников, какие обязанности и права они имеют? Об этом и многом другом рассказал военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин.
Сибиряки в почёте.
Весенний призыв в 2024 году начался 1 апреля и завершится 15 июля. За это время в воинские части российской армии планируется отправить более 1000 омичей. В целом за время призывной компании повестки получат около 15000 жителей нашего региона. В первую очередь в военкомат обяжут явиться граждан, подлежащих службе из числа тех, кто постарше, а также призывников, имеющих отсрочку по состоянию здоровья.
Стоит отметить, что Омская область традиционно выполняет задание по набору военнослужащих. По итогам 2023 года регион по этим показателям занял 3 место. Омичи также имеют почётное право попасть в Президентский полк, набор в эти войска в 2024 г. увеличен до 20 человек. К тому же, если ранее элитный полк пополнялся солдатами только весной, то в том году в него смогут попасть и осенние призывники. Есть у омичей и ещё одно преимущество. Уровень состояния здоровья наших призывников выше, чем в среднем по стране — 76,6% к 68%.
«Особенность этого призыва — увеличение верхнего предела призывного возраста до 30 лет. Это нововведение связано с тем, что число призывников, снимающихся с учёта по достижении 27-летнего возраста и не прошедших военную службу в связи с получением образования, составляет около 60%, — пояснил военком Омской области Юрий Мешавкин. — Призыв граждан старших возрастов благоприятно сказывается на обстановке в военных частях, потому что эти люди имеют более высокий уровень образования и жизненный опыт».
Год службы рубль бережёт.
Отслужить и жить спокойно призывают сотрудники военкоматов. Уклоняться от срочной службы, прятаться и искать способы «откосить» — себе дороже. С 1 октября 2023 года штрафы за нарушение правил воинского учёта выросли в разы.
Например, штраф за неявку в военкомат в указанный срок без уважительной причины теперь составляет от 10 до 30 тыс. руб. Нарваться на административное наказание могут и должностные лица, отвечающие за воинский учёт. Размер штрафа для них варьируется от 40 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 350 до 400 тыс. руб.
Штрафные санкции усилились и за уклонение от медосвидетельствования либо обследования по направлению призывной комиссии — 15−25 тыс. руб.; за несообщение сведений об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы. За скрытие информации о выезде за пределы РФ — от 20 тыс. руб.; о смене места жительства или места пребывания во время прохождения призыва — 10−20 тыс. руб.
Кроме того, для призывников-уклонистов установлен и ряд ограничительных мер. Они не могут распоряжаться недвижимостью и транспортом, регистрироваться в качестве ИП, получать кредиты и выезжать за рубеж.
«Есть молодые люди, которые ищут способы не идти в армию, обращаясь в различные фирмы, которые занимаются лишь выкачиванием денег. Каждый год призывники идут туда, платят огромные деньги, а потом приходят к нам, одно и то же под копирку читают, обращаются в суды, проигрывают и на следующий год опять всё это повторяется. Отмечу, что военный билет выдаёт только военный комиссариат и никакая другая организация», — подчеркнул военком.
В армии всё спокойно.
В военном комиссариате уверяют, что нет поводов бояться армии. Срок службы остаётся прежним — 1 год, на СВО солдат-срочников не берут, а информация про то, что кто-то может заставить их подписать военный контракт — Кстати, в 2023 году 128 призывников предпочли срочной службе контрактную, с начала этого года контракты с Министерством обороны заключили 28 срочников.
В 2024 году разрешён набор по призыву в пограничную службу. Формируются также научно-производственные подразделения, призванные сохранить кадровый потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса. Так, в прошлом году из Омской области 10 человек было призвано на службу в «Омсктрансмаш». Существуют даже научные роты, туда молодые люди попадают, пройдя конкурсный отбор.
«Мы ведём постоянный контроль за прохождением ребятами срочной службы. Хочу успокоить родителей призывников, что в воинских частях исключены неуставные отношения. Бытовые условия налажены, питание хорошее, модули все соответствует современным требованием. Тяжело парням может быть первые 1,5 месяца, потому что резко меняется режим дня, а дальше все втягиваются», — говорит председатель комитета областной общественной организации «Совет солдатских родителей» Любовь Лобова.
СПРАВКА
Телефоны горячей линии в Омске по вопросам призыва: 8 (3812)31−91−45, 8 (3812)31−91−16. Прямая линия Минобороны РФ 8 (495)498−96−96, 8 (495)498−96−97 по вторникам, четвергам с 10.00 до 12.00 (мск время) с 16 апреля 2024 г.