20% работников Кузбасса завышают свои зарплатные ожидания

Однако 57% кузбассовцев указывают в резюме ту зарплату, на которую реально рассчитывают, а 15% ставят сумму ниже. Большинство тех, кто сразу ставит зарплату в резюме, объясняет, что не хочет тратить время на неподходящие предложения. 56% из тех, кто её не указывает, хочет вести переговоры уже на собеседовании, а 37% будут принимать решение о работе, оценивая льготы компании.