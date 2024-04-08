20% работников Кузбасса завышают свои зарплатные ожидания

По данным службы исследований hh.ru, 20% соискателей из Кузбасса указывают в резюме завышенную зарплату. Интересно, что в основном люди завышают зарплату на 10−15%. Чаще всех это делают ИТ-специалисты, представители науки и образования и маркетологи.
Однако 57% кузбассовцев указывают в резюме ту зарплату, на которую реально рассчитывают, а 15% ставят сумму ниже. Большинство тех, кто сразу ставит зарплату в резюме, объясняет, что не хочет тратить время на неподходящие предложения. 56% из тех, кто её не указывает, хочет вести переговоры уже на собеседовании, а 37% будут принимать решение о работе, оценивая льготы компании.
33% боятся, что укажут заниженную зарплату и будут получать сумму меньше рынка, а 25% опасаются, что, наоборот, укажут завышенную зарплату, и компании не будут рассматривать их резюме. 26% не указывают зарплату, потому что не знают, сколько их навыки и опыт стоят на рынке.
Чаще всего кузбассовцы, указывая желаемую зарплату, опираются на анализ рынка и собственные потребности. Реже ориентиром становится желание получать зарплату выше, чем на текущем месте работы и зарплаты ближайшего окружения. 3% прислушиваются к мнению друзей и родственников.