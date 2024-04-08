Новый образовательный проект для туристической полиции запущен в Приморье

В Приморском крае начали повышение квалификации сотрудников туристической полиции. Курс организовал Туристско-информационный центр края (ТИЦ). В течение месяца, специалисты пройдут обучение по обеспечению безопасности и созданию комфортных условий для посетителей Владивостока и других туристических точек региона.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа обучения уже запущена, и на первом занятии были затронуты темы, связанные с инфраструктурой для путешественников, предстоящими событиями в крае и значением статуса Владивостока как Молодежной столицы.
Специализированный отряд турполиции, созданный в 2020 году, несёт ответственность за комфорт и безопасность гостей края, включая иностранных туристов. Сотрудники отряда, узнаваемые по нарукавным повязкам, патрулируют центральные районы города, консультируют путешественников и оперативно реагируют на любые правонарушения.
Туристическая полиция и ТИЦ Приморья работают в тесной, получая поддержку от краевого агентства по туризму. В прошлые сезоны сотрудники прошли курсы по основам общения с туристами, краеведению и изучению иностранных языков.