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Новый образовательный проект для туристической полиции запущен в Приморье

Полицейские пройдут месячные курсы для повышения эффективности работы в новом турсезоне.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморском крае начали повышение квалификации сотрудников туристической полиции. Курс организовал Туристско-информационный центр края (ТИЦ). В течение месяца, специалисты пройдут обучение по обеспечению безопасности и созданию комфортных условий для посетителей Владивостока и других туристических точек региона.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа обучения уже запущена, и на первом занятии были затронуты темы, связанные с инфраструктурой для путешественников, предстоящими событиями в крае и значением статуса Владивостока как Молодежной столицы.

Анастасия Поветкина, заместитель руководителя департамента ТИЦ, выразила надежду на плодотворное сотрудничество с туристической полицией и отметила общую цель — создание благоприятной информационной среды для туристов.

Специализированный отряд турполиции, созданный в 2020 году, несёт ответственность за комфорт и безопасность гостей края, включая иностранных туристов. Сотрудники отряда, узнаваемые по нарукавным повязкам, патрулируют центральные районы города, консультируют путешественников и оперативно реагируют на любые правонарушения.

Туристическая полиция и ТИЦ Приморья работают в тесной, получая поддержку от краевого агентства по туризму. В прошлые сезоны сотрудники прошли курсы по основам общения с туристами, краеведению и изучению иностранных языков.

туризм и отдых