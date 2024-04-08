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Футбольный «Новосибирск» обыграл «Металлург» в домашнем матче

Футболисты «Новосибирска» провели очередной матч в дивизионе «Золото» Второй лиги. 7 апреля в манеже «Заря» они принимали липецкий «Металлург».

Источник: БЕЛТА

Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на счету Александра Конева, который на 55-й минуте отправил мяч в сетку с близкого расстояния.

«Первый тайм — очень много неправильных действий. Именно то, о чем договаривались перед игрой об одном, делалось с точностью до наоборот. Такого было процентов 70−80. Хорошо, в перерыве смогли достучаться до ребят», — оценил игру команды главный тренер «Новосибирска» Алексей Медведев.

После шести матчей «Новосибирск» идет на первом месте в турнирной таблице с 14 очками. На три очка он опережает «Уфу».

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