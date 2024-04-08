Футбольный «Новосибирск» обыграл «Металлург» в домашнем матче

«Первый тайм — очень много неправильных действий. Именно то, о чем договаривались перед игрой об одном, делалось с точностью до наоборот. Такого было процентов 70−80. Хорошо, в перерыве смогли достучаться до ребят», — оценил игру команды главный тренер «Новосибирска» Алексей Медведев.