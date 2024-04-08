Появились подробности избиения волонтёра СВО под Новосибирском

Пострадавший сообщил, что пятеро мужчин спортивного телосложения избивали его у дома по адресу Экваторная, 16, но ему удалось выманить их на освещённое место и сбежать. Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия, но неизвестные скрылись.