Движение на Култукском тракте перекроют 9 апреля. Рассказываем, с чем это связано

На Култукском тракте в Иркутской области перекроют движение автомобилей 9 апреля. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
— 9 апреля с 8:00 до 9:00 будет перекрыто движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Ограничение будет действовать с 39 по 42 километр, — говорят в учреждении.
Связана остановка движения с проведением взрывных работ на строящемся участке дороги Р-258 Иркутск — Улан-Удэ — Чита, км 26 — км 47 (обход села Моты).
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Саянске благоустроили более 90 дворов и общественных пространств.