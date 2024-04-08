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Движение на Култукском тракте перекроют 9 апреля. Рассказываем, с чем это связано

Движение на Култукском тракте в Иркутской области перекроют 9 апреля.

Источник: РИА "Новости"

На Култукском тракте в Иркутской области перекроют движение автомобилей 9 апреля. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

— 9 апреля с 8:00 до 9:00 будет перекрыто движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Ограничение будет действовать с 39 по 42 километр, — говорят в учреждении.

Связана остановка движения с проведением взрывных работ на строящемся участке дороги Р-258 Иркутск — Улан-Удэ — Чита, км 26 — км 47 (обход села Моты).

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Саянске благоустроили более 90 дворов и общественных пространств.