Католики Беларуси в понедельник отмечают Благовещение

Есть несколько народных табу для этого праздника — на Благовещение стараются не работать, речь идет о физическом труде, особый запрет на женский труд — шитье, вязание, запрещалось даже стричь волосы. Кроме того, в этот день старались не давать взаймы. Также в народе существует поверье: как проведешь Благовещение, таким и будет весь год. Поэтому люди старались не ссориться и делать добрые дела. В этот день можно попытаться загадать желание: есть примета, что оно сбудется.