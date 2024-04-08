Католики Беларуси в понедельник отмечают Благовещение

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Католический мир в понедельник, 8 апреля, отмечает Благовещение Господне, это один из великих праздников христианского календаря.
Как правило, его дата не сдвигается — католики отмечают 25 марта, а православные — 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества.
Но у католической церкви, согласно современной литургической практике, дата Благовещения может переноситься в особых случаях — когда 25 марта приходится либо на Страстную неделю (дни до Пасхи), либо на октавы Пасхи (послепасхальные дни).
При этом день празднования Благовещения смещается на понедельник второй недели Пасхи, так случилось в 2024 году.
Когда Пасха и Благовещение совпадают, этот день называется Кириопасха.
В текущем году сразу после Благовещения у католиков Радуница — особый день поминовения усопших, который всегда отмечается через девять дней после Пасхи.
Евангелистская история и традиции праздника
Таинство Благовещения для христиан имеет исключительный смысл, ведь с него начинается Новый Завет. Это общехристианский праздник, который связан с вестью, которую принес архангел Гавриил Деве Марии о рождении у нее Сына Божьего Иисуса Христа. В этот день у католиков проходят праздничные мессы, на которых принято освещать зерно и семена для нового урожая.
Есть несколько народных табу для этого праздника — на Благовещение стараются не работать, речь идет о физическом труде, особый запрет на женский труд — шитье, вязание, запрещалось даже стричь волосы. Кроме того, в этот день старались не давать взаймы. Также в народе существует поверье: как проведешь Благовещение, таким и будет весь год. Поэтому люди старались не ссориться и делать добрые дела. В этот день можно попытаться загадать желание: есть примета, что оно сбудется.