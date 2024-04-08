Капремонт дома 1979 года постройки завершили в районе Отрадное

На первом этапе произвели помывку внешних стен и отбивку бухтящей плитки, а на следующем — на подготовленную поверхность специалисты последовательно нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, декоративные слои и специальную паропроницаемую краску. Особое внимание рабочие уделили межпанельным швам: их расчистили, выстроили новую геометрию и заново заполнили современным материалом.