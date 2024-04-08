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Капремонт дома 1979 года постройки завершили в районе Отрадное

Специалисты капитально отремонтировали дом № 11 по улице Отрадной. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Источник: РИА "Новости"

В рамках работ обновили фасад дома, используя современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

На первом этапе произвели помывку внешних стен и отбивку бухтящей плитки, а на следующем — на подготовленную поверхность специалисты последовательно нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, декоративные слои и специальную паропроницаемую краску. Особое внимание рабочие уделили межпанельным швам: их расчистили, выстроили новую геометрию и заново заполнили современным материалом.

Помимо этого, в рамках программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы по обновлению дома № 14, строение 2, на улице Красина, 1912 года постройки. На объекте произвели комплекс мероприятий по восстановлению фасада и внутридомовых коммуникаций.

Также в Москве отремонтировали свыше 10 домов, связанных с известными музыкантами.

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