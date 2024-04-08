В Уфе не увидят полное солнечное затмение 8 апреля

На Европейской части России, в том числе и в Башкирии полное солнечное затмение можно будет наблюдать лишь в апреле 2061 года. А вот частное солнечное затмение жители нашей республики увидят в августе 2027 года, но оно будет иметь такую маленькую фазу, всего одну сотую, что практически его и не будет видно. Но 1 июня 2030 года можно будет наблюдать почти полное затмение с фазой 0.9, то есть почти весь диск Солнца будет закрыт Луной. Затмение почти с такой же фазой (0.8) жители Башкортостана наблюдали 1 августа 2008 года.