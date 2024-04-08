В Уфе не увидят полное солнечное затмение 8 апреля

По информации Уфимского планетария, затмение начнется 8 апреля в Тихом океане в 18 часов 42 минуты по московскому времени, а закончится в 23 часа 52 минуты в Атлантическом океане. Наибольшая фаза затмения 1,057 наступит в 21 час 17 минут по московскому времени в Мексике вблизи города Виктория-де-Дуранго и её продолжительность составит 4 минуты 28 секунд.
Следующее солнечное затмение состоится 2 октября 2024 года, оно будет кольцеобразным, и его опять не будет видно в России. Оно будет наблюдаться на юге Южной Америки.
На Европейской части России, в том числе и в Башкирии полное солнечное затмение можно будет наблюдать лишь в апреле 2061 года. А вот частное солнечное затмение жители нашей республики увидят в августе 2027 года, но оно будет иметь такую маленькую фазу, всего одну сотую, что практически его и не будет видно. Но 1 июня 2030 года можно будет наблюдать почти полное затмение с фазой 0.9, то есть почти весь диск Солнца будет закрыт Луной. Затмение почти с такой же фазой (0.8) жители Башкортостана наблюдали 1 августа 2008 года.