«Не расслабляться»: Андрей Травников напомнил о рисках подтопления в Новосибирской области

— Ночные температуры на большей части области в последние дни были плюсовыми, потепление привело к резкому таянии снега, притоку талых вод. В том числе частичному подтоплению населенных пунктов и садовых товариществ, — сказал глава региона.
Губернатор отметил, что хотя все профильные службы оперативно реагировали на ситуацию с паводком, но обратил внимание на то, что риски подтопления еще осутются.
— Обращаю Ваше внимание на то, что паводок продолжает. Конечно, мы надеемся на благоприятную погоду, отсутствие сочетания фактора таяния снега с ливневыми дождями. Но готовиться нужно к любому развитию событий, поэтому просьба не расслабляться и работать так же четко так и на прошлой неделе, — заявил Андрей Травников.
Перекрывался один участок — в селе Базово Чулымского района. Было затруднено движение на четырех локациях в Краснозерском, Кочковском, Ордынском и Коченевском районах.
Также «Прецедент» писал о том, что глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения волонтера в Новосибирске. Первая в этом году авария с участием самоката произошла в Новосибирске. В Новосибирске инспектор ГИБДД 66 раз брал взятки за разглашение служебной информации.
Светлана ВОРОНКОВА.