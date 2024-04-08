«Не расслабляться»: Андрей Травников напомнил о рисках подтопления в Новосибирской области

Перекрывался один участок — в селе Базово Чулымского района. Было затруднено движение на четырех локациях в Краснозерском, Кочковском, Ордынском и Коченевском районах.



Также «Прецедент» писал о том, что глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения волонтера в Новосибирске. Первая в этом году авария с участием самоката произошла в Новосибирске. В Новосибирске инспектор ГИБДД 66 раз брал взятки за разглашение служебной информации.