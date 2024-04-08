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«Не расслабляться»: Андрей Травников напомнил о рисках подтопления в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время еженедельного оперативного совещания напомнил профильным службам о рисках подтопления в регионе.

Источник: Прецедент

— Ночные температуры на большей части области в последние дни были плюсовыми, потепление привело к резкому таянии снега, притоку талых вод. В том числе частичному подтоплению населенных пунктов и садовых товариществ, — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что хотя все профильные службы оперативно реагировали на ситуацию с паводком, но обратил внимание на то, что риски подтопления еще осутются.

— Обращаю Ваше внимание на то, что паводок продолжает. Конечно, мы надеемся на благоприятную погоду, отсутствие сочетания фактора таяния снега с ливневыми дождями. Но готовиться нужно к любому развитию событий, поэтому просьба не расслабляться и работать так же четко так и на прошлой неделе, — заявил Андрей Травников.

Напомним, что по ситуации на 6 апреля в Новосибирской области талыми водами было подтоплено 83 участка автомобильных дорог. На большинстве участков, несмотря на подтопление, движение было не запрещено, рядом с опасными участками дежурят дорожные службы.

Перекрывался один участок — в селе Базово Чулымского района. Было затруднено движение на четырех локациях в Краснозерском, Кочковском, Ордынском и Коченевском районах.

Также «Прецедент» писал о том, что глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения волонтера в Новосибирске. Первая в этом году авария с участием самоката произошла в Новосибирске. В Новосибирске инспектор ГИБДД 66 раз брал взятки за разглашение служебной информации.

Светлана ВОРОНКОВА.