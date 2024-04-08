Носовая стойка отказала у самолета при посадке в Новосибирске

У самолета, следовавшего рейсом Худжанд- Новосибирск, отказало управление носовой стойки. Об этом сообщили в телеграм-канале Aviaincident.
— В процессе выпуска шасси сработала сигнализация отказа управления носовой стойки, — уточнили в телеграм-канале.
О происшествии сообщили инспекция аэропорта и экипаж воздушного судна.
Посадка прошла без происшествий. Самолет освободил взлетно-посадочную полосу и зарулил на стоянку. Управление носовой стойки удалось восстановить после перезагрузки системы.
Известно, что принадлежит самолет авиакомпании «Сибирь».