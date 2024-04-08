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Носовая стойка отказала у самолета при посадке в Новосибирске

Передняя стойка отказала при посадке у самолета Худжанд- Новосибирск.

Источник: Комсомольская правда

У самолета, следовавшего рейсом Худжанд- Новосибирск, отказало управление носовой стойки. Об этом сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

— В процессе выпуска шасси сработала сигнализация отказа управления носовой стойки, — уточнили в телеграм-канале.

О происшествии сообщили инспекция аэропорта и экипаж воздушного судна.

Посадка прошла без происшествий. Самолет освободил взлетно-посадочную полосу и зарулил на стоянку. Управление носовой стойки удалось восстановить после перезагрузки системы.

Известно, что принадлежит самолет авиакомпании «Сибирь».