Последние новости Воронежа на 8 апреля 2024 года: умер бывший мэр, «Факел» проиграл ЦСКА, в Рамони закрыли мост

7 апреля не стало Александра Ковалева. Бывший мэр Воронежа скончался после тяжелой продолжительной болезни. Ему был 81 год. Александр Ковалев родился в селе Лещаное Воробьевского района. Окончил техникум железнодорожного транспорта, затем воронежский политех. Начинал работу в 1960-х мастером локомотивного депо станции Лиски. Прошел путь от помощника машиниста тепловоза до гендиректора «Воронежтяжмехпресса». В 1991-м Александра Ковалева избрали председателем Воронежского городского совета депутатов. В апреле следующего года его назначили главой администрации области. На этом посту он проработал до осени 1996-го. 24 декабря 2000-го был избран мэром Воронежа, а через три года подал в отставку.
Скончался начальник Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Полковник полиции Леонид Некрасов умер после продолжительной болезни. Ему было 52 года. Леонид Некрасов родился в Липецкой области. Однако его служба с 1992 года была связана с Воронежем и с Юго-Восточным управлением МВД на транспорте. Он прошел путь от милиционера приемника-распределителя до начальника управления. Некрасов был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», имел и ведомственные награды.
Под Воронежем закрыли мост для легковых автомобилей. Не работает переправа реку Воронеж, которая соединяет Рамонь с поселком Бор. Как уточнили в районной администрации, ограничение вводится вечером 7 апреля. А вот до какого времени оно будет действовать, не сообщается.
Воронежский «Факел» разгромно проиграл ЦСКА. Матч прошел на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 7 апреля. Армейцы владели большим преимуществом и забили четыре гола, на который гости ответили только одним перед самым финальным свистком. У «Факела» осталось 26 очков, команда продолжает идти на 11 месте. Если игра не улучшится, то можно не опуститься не только в стыки, но и в зону вылета. Следующий матч воронежский клуб проведет на дома против «Ростова» 14 апреля.
Летнее тепло придет в Воронежскую область в начале недели. По данным синоптиков, в понедельник, 8 апреля, в столице Черноземья днем ожидается до +23, а по области — до 24 градусов тепла. Во вторник, 9 апреля, и вовсе в регионе потеплеет до +26. А в Воронеже специалисты прогнозируют до +24. В среду и четверг ожидается +24…+25 градусов.