Последние новости Воронежа на 8 апреля 2024 года: умер бывший мэр, «Факел» проиграл ЦСКА, в Рамони закрыли мост

7 апреля не стало Александра Ковалева. Бывший мэр Воронежа скончался после тяжелой продолжительной болезни. Ему был 81 год. Александр Ковалев родился в селе Лещаное Воробьевского района. Окончил техникум железнодорожного транспорта, затем воронежский политех. Начинал работу в 1960-х мастером локомотивного депо станции Лиски. Прошел путь от помощника машиниста тепловоза до гендиректора «Воронежтяжмехпресса». В 1991-м Александра Ковалева избрали председателем Воронежского городского совета депутатов. В апреле следующего года его назначили главой администрации области. На этом посту он проработал до осени 1996-го. 24 декабря 2000-го был избран мэром Воронежа, а через три года подал в отставку.