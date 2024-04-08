В столичных парках открылся беговой сезон

Парк «Кузьминки» предлагает большое количество мероприятий для атлетов любого уровня подготовки. Сюда приезжают бегуны со всей Москвы и ближайших районов Подмосковья. По вторникам здесь проводится тренировочный забег на 8−10 километров с клубом Mission 42.2, по четвергам — занятия, на которых все желающие выполняют специальные упражнения под руководством опытных атлетов-волонтеров. По субботам можно принять участие в дружеском забеге «S95 Кузьминки» по формуле «суббота + девять утра + пять километров». В 08:40 начинается разминка, затем проводится брифинг, а потом спортсмены бегут в любом комфортном темпе. Все участники попадают в итоговый протокол и могут отследить личную статистику на сайте. На мероприятия допускаются участники в возрасте от шести лет, требуется разовая регистрация.