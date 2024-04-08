В столичных парках открылся беговой сезон

Еженедельные забеги и пробежки
Каждую субботу в 08:45 в парке «Ангарские пруды» собираются горожане старше 12 лет, чтобы пройти свою пятерку в рамках проекта «Бег в парках». Они встречаются у лодочной станции Большого Ангарского пруда. Регистрация не требуется.
Парк «Кузьминки» предлагает большое количество мероприятий для атлетов любого уровня подготовки. Сюда приезжают бегуны со всей Москвы и ближайших районов Подмосковья. По вторникам здесь проводится тренировочный забег на 8−10 километров с клубом Mission 42.2, по четвергам — занятия, на которых все желающие выполняют специальные упражнения под руководством опытных атлетов-волонтеров. По субботам можно принять участие в дружеском забеге «S95 Кузьминки» по формуле «суббота + девять утра + пять километров». В 08:40 начинается разминка, затем проводится брифинг, а потом спортсмены бегут в любом комфортном темпе. Все участники попадают в итоговый протокол и могут отследить личную статистику на сайте. На мероприятия допускаются участники в возрасте от шести лет, требуется разовая регистрация.
По воскресеньям клуб Wake&Run приглашает всех желающих в возрасте от 16 лет на длительную пробежку. Начало в 09:00, старт — от главной сцены на центральной площади. Вход свободный.
Каждую субботу в 09:00 участники проекта «5 верст» совершают дружеские пробежки на пять километров в ландшафтном парке «Митино», в сквере по Олонецкому проезду, парках 50-летия Октября и «Фили». Присоединиться может любой желающий вне зависимости от возраста и физической формы. Для этого необходимо пройти разовую регистрацию на сайте проекта «5 верст» и предъявить организаторам QR-код. Для всех участников доступны история результатов, рекорды и график темпа.
По субботам в 09:00 беговой клуб «Суббота, утро, парк» организует бесплатные еженедельные мероприятия в парке Олимпийской Деревни. Каждый может преодолеть дистанцию протяженностью пять километров в любом темпе — как бегом, так и шагом. Забег рекомендован участникам в возрасте от шести лет.
В парках на севере столицы также проводятся еженедельные бесплатные забеги проекта «Пять верст». В парке «Северное Тушино» на пути следования можно любоваться видами на речной порт и судами, пришвартованными к берегам Химкинского водохранилища, а также яблоневым садом. В парке Дружбы живописный любительский маршрут пролегает вдоль береговой линии Фестивальных прудов и через парковую зону.
Площадка для встречи в парке «Северное Тушино» находится в 100 метрах слева от входа, расположенного на пересечении улицы Свободы и Химкинского бульвара. В парке Дружбы собираются на аллее Алисы Селезневой, около скульптурной композиции «XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов». К участию в мероприятиях приглашают горожан в возрасте от 14 лет, вход свободный.
В музее-заповеднике «Царицыно» работает клуб «ЗабегИ в Царицыне», который каждую субботу в 09:00 проводит забеги на пять километров с фиксацией времени. Трасса пролегает вокруг Нижнего Царицынского пруда. Вход свободный.
На прорезиненных дорожках
Вокруг футбольного поля с искусственным покрытием в парке «Радуга» оборудована беговая дорожка протяженностью 813 метров со специальным покрытием. Искусственное освещение позволяет легкоатлетам Восточного административного округа тренироваться круглосуточно. Здесь занимаются спортсмены-любители, дети и взрослые. Кроме того, спортивная зона служит площадкой для проведения легкоатлетических эстафет окружного и районного значения. Присоединиться к тренировкам на свежем воздухе могут все желающие, вход свободный.
Круглогодичная беговая дорожка есть и в парке «Красная Пресня» — она пролегает вдоль Красногвардейских прудов. Благодаря прорезиненным дорожкам посетители могут заниматься спортом без высокой нагрузки на суставы. Вход свободный.
На регулярной основе проходят спортивно-массовые мероприятия и забеги в парке «Ходынское поле». Общая длина беговых прорезиненных дорожек составляет около 1748 метров. Вход свободный.
Вокруг футбольного поля в Таганском парке оборудована беговая дорожка протяженностью 1774 метра со специальным покрытием. Стадион открыт ежедневно с 05:00 до 23:00 для спортсменов-любителей, детей и взрослых. Кроме того, здесь участвуют в легкоатлетических эстафетах и сдают нормативы ГТО ученики близлежащих школ. Вход свободный.
Секции и клубы для любителей бега
Парк «Сокольники» приглашает на занятия в секцию «Стайер». Атлеты совершенствуют технические навыки и тактические приемы, развивают физические способности, получают знания по теории и методике бега и ходьбы. Занятия проводятся круглогодично два раза в неделю, в субботу в 11:00 и во вторник в 20:00. Вход бесплатный, необходима запись по телефону, указанному на сайте.
В Парке Горького функционирует спорткружок, объединяющий более 10 беговых движений и клубов. Здесь проводят совместные забеги и спортивные мероприятия, есть клуб для новичков. Занятия проходят круглый год.
В музее-заповеднике «Царицыно» около трех лет действует беговой клуб Ananas Runners. Занятия проводятся по вторникам и четвергам с 19:30 на стадионе спортивной школы олимпийского резерва № 44 (улица Лисичанская, дом 3). Вход свободный.