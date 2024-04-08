В марте в Кузбассе потерялись 29 детей до 12 лет

Прошлым летом поисковому отряду «ЛизаАлерт» в Кузбассе исполнилось 10 лет. За эти годы найдено более 7000 пропавших людей. Как образовался отряд, чем живёт, кого ищет и что делать, чтобы в вашей семье не случилось трагедии, «АиФ в Кузбассе» рассказывал его руководитель Денис Кондрашов.