В марте в Кузбассе потерялись 29 детей до 12 лет

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», в марте в отряд поступило 247 заявок на поиск пропавших людей. Из них 29 заявок было на поиск детей до 12 лет.
Ещё 12 человек оказались пожилыми людьми от 65 лет. 237 поисков были информационными, а 10 — активными. При участии отряда 165 человек были найдены живыми, пять человек нашли погибшими, не нашли двоих, а 75 заявок оказались неподтверждёнными.
«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства», — пишут сотрудники отряда.
Прошлым летом поисковому отряду «ЛизаАлерт» в Кузбассе исполнилось 10 лет. За эти годы найдено более 7000 пропавших людей. Как образовался отряд, чем живёт, кого ищет и что делать, чтобы в вашей семье не случилось трагедии, «АиФ в Кузбассе» рассказывал его руководитель Денис Кондрашов.