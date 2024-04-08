Снова потеплело: до +26°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 8 апр — Sputnik. В понедельник в Беларуси опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, возможно прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный 4−9 м/с, днем местами порывы могут могут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +18…+23°С, по юго-западной половине воздух прогреется до +24…+26°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске столбик термометра в понедельник поднимется до отметки +21…+23°C. В белорусской столице сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
В Гомеле и Могилеве схожие погодные условия: переменная облачность, без дождей, утром слабый туман, +20…+22°C, ветер юго-западный 4−9 м/с.
В Витебске в понедельник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и небольшую вероятность осадков — 5−10%. В утренние часы также возможен слабый туман. Воздуха прогреется в городе на Двине до +19…+21°C. Ветер юго-западный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
Теплее всего сегодня в Гродно и Бресте, где дневная температура воздуха составит +23…+25° и +24…+26°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник будет переменная облачность и без осадков, утром — слабый туман. Ветер юго-западный 4−9 м/с.