Снова потеплело: до +26°С ожидается в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет в основном без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, возможно прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный 4−9 м/с, днем местами порывы могут могут достигать 14 м/с.