Собянин: Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голоса

«Голосовым вводом заполнено уже больше 400 тыс. протоколов. Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей», — написал мэр.
По его словам, Москва одна из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект в здравоохранении.
«Сегодня также используются технологии “компьютерного зрения” — для анализа медицинских изображений. За четыре года нейросетями проанализировано свыше 12 млн лучевых исследований», — подчеркнул Собянин.