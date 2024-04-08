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Собянин: Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голоса

Столичные рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голоса. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Голосовым вводом заполнено уже больше 400 тыс. протоколов. Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей», — написал мэр.

По его словам, Москва одна из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект в здравоохранении.

«Сегодня также используются технологии “компьютерного зрения” — для анализа медицинских изображений. За четыре года нейросетями проанализировано свыше 12 млн лучевых исследований», — подчеркнул Собянин.

медицина
технологии
Собянин Сергей