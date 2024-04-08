Тамара Глоба в Воронеже: «Скорпионов ждет материальный успех, а Рыбы проявятся в творчестве»

7 апреля в Воронежской областной универсальной научной библиотеке имени И. С. Никитина состоялась встреча с астрологом, писательницей и телеведущей Тамарой Глоба. Астролог составила гороскоп для каждого знака зодиака на 2024 год. Какие самые трудные периоды придется пережить, и что положительного принесет этот год?
Овен.
Этот год раскроет возможности и способности людей, родившихся под этим знаком зодиака. Овен — человек, который в этом году строит свое будущее. Вам нужно обращать внимание на то, что происходит в вашей жизни, потому что появляются новые возможности, новые люди, происходят новые события. Эти начинания в будущем могут принести важную отдачу, не упускайте шанс. 2024 год хорош для вас и в материальном плане. Это возможности заработка, крупных приобретений, покупок, которые касаются и движимого, и недвижимого имущества. Появляются хорошие возможности и для пополнения семьи, для личного роста и любви. Стоит обратить внимание на семейные проблемы, возможны трудности с партнерами.
Телец.
2024 год обращает внимание на то, что Телец умеет. Окружающие дают вам прекрасные шансы, все знакомые и незнакомые идут навстречу. Все, что Телец делал раньше, в этом году вернется как компенсация. Прежняя работа приносит удовлетворение. Но трудности могут коснуться друзей. Осенью этого года вы рискуете потерять друга. Тем не менее, 2024-й — период материального успеха, особой интеллектуальной работы. А эта весна — лучшее время для планирования детей. В первой половине июля будьте осторожны на дорогах. Конец года принесет вам возможности строительства.
Близнецы.
Этот год «выдернет» Близнецов из сложного процесса, который мог тормозить и приносить трудности. Но руководство может останавливать ваши порывы, возникнут финансовые проблемы. Тем не менее, остаток года будет положительным. Будьте внимательны к своим вложениям и покупкам. В апреле планы могут не осуществиться, но с августа начнется продуктивная работа. У Близнецов в первую половину осени возникнут сложности с детьми. Следует обратить на это внимание. Берегите детей, заботьтесь об их здоровье и активно интересуйтесь планами.
Рак.
2024 год дает отличные возможности для личного развития и переездов, а также для реализации своих знаний. Сейчас у вас важный период. Вам помогают друзья, и покровители идут навстречу. В летнее время активно показывайте все, что вы умеете. Осень ожидается бурной. Нужно подготовиться к тому, что будут и срывы, и удары, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Все, что вы делаете, изменит 2025 год. Возможно, в 2024-м наметится переезд.
Лев.
Вдали от дома Лев чувствует себя уверенно. Вас поддерживают, возникают новые возможности для проектов. Во второй половине весны может появиться любовь. Если вы дорожите своими прежними отношениями, то укрепляйте их. Не упускайте варианты для развития карьеры. Во второй половине года вас ждет бурная рабочая деятельность. Середина августа может быть напряженной из-за финансовых проблем. Не запирайтесь в четырех стенах: так вы будете терять свою энергию.
Дева.
2024 год дает вам и срывы, и трудности, и конфликты с партнерами. Несмотря на заработки, которые могут быть и вдали от дома, предстоит период расходов. Берегите свои средства, потому что доходы могут оказаться гораздо меньше затрат. Хороший период для вас будет в дорогах, поездках, в других краях. Там вы сможете чувствовать себя защищенно и уверенно. В осеннее время обратите внимание на семейные отношения. Также осень даст отличные перспективы на будущее. К концу года вы получите компенсацию за весь предыдущий период.
Весы.
Год довольно двойственный. С одной стороны, это время, когда вы начнете смотреть на мир по-другому. С другой — приходят потери, трудности с партнерами, меняется коллектив, с которым вы вынуждены работать. Но в летнее время придет успех. Дороги, люди издалека, работа в области знаний и в сфере информации — вот что ожидает Весов. Во многом будут помогать близкие, а также появится новый круг знакомых. Год непростой, основные трудности могли преследовать вас в марте. Первая половина октября — это время, когда Весам нужно обратить внимание на свое здоровье.
Скорпион.
Для вас это интересный, успешный год. Дети укрепляют семью, все вокруг вас поддерживают. Без денег Скорпион не остается, потому что есть любимая работа и отдача от того, что вы делали раньше. Осенью можете открыть или изменить собственное дело. Это начинания на последующие 15 лет. Не упускайте свои возможности. Обязательно работайте в группе или коллективе.
Стрелец.
У Стрельцов в этом году будет период и заработков, и развития личностных качеств. Возможно, у вас произойдет пополнение в семье. Работа наконец-то начнет приносить результаты. Не забывайте про интересы своих детей. Во второй половине сентября Стрельцы могут потерять некоторых друзей. Дороги могут захватить ваши интересы — вы начнете путешествовать.
Козерог.
Козероги в 2024-м чувствуют свою необходимость. Идет период роста и поддержки. Самым сложным временем для вас было начало года. Сейчас вы можете поменять место жительства или облагородить свой дом. Также 2024-й у вас связан с любовью. Возможно пополнение семейства. Если не планируете детей, заведите какое-нибудь животное. Осенью могут возникнуть карьерные споры, придется отстаивать свое положение. В 2025 году вопросы, связанные с семьей, у вас выйдут на первый план — следует к этому подготовиться.
Водолей.
Некоторые Водолеи наслаждаются одиночеством и отталкивают тех, кого любят. В первой половине года вы занимаетесь своим имуществом, недвижимостью, это выходит на первый план. Появятся новые возможности для улучшения материального положения. Чем бы ни занимались, вы будете приносить пользу людям. Любите детей, мир и творчество, а главное — себя.
Рыбы.
Год для вас будет довольно успешным, потому что вы можете развиваться в литературной деятельности. Вас ждут выступления, встречи, развитие личных талантов. Появятся возможности получения имущества, строительства. Но вам важно обратить внимание на свое здоровье в этом году. Хронические проблемы дают о себе знать. Рыбы в 2024-м находятся в творческом полете, появляются новые интересы и хобби.